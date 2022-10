В РФ члены антивоенного движения подрывают железнодорожные пути – британская разведка

Два дня назад взрывное устройство повредило железную дорогу возле села Новозыбково Белгородской области в 15 км от российско-белорусской границы. Ответственность за этот инцидент взяла на себя российская антивоенная группа Стоп вагоны (STW), сообщает разведка Министерства обороны Великобритании.

Режим Путина в перебрасывании сил и техники для ведения войны в Украине полагается, прежде всего, на железнодорожный транспорт, однако британские аналитики считают, что ему сложно защитить сеть протяженностью более 33 тыс. км от физических угроз.

Поэтому, по их мнению, руководство РФ будет все больше озабочено тем, что даже небольшой группы граждан достаточно для противодействия конфликту и физического саботажа.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 26 October 2022

