В РФ члены антивоенного движения подрывают железнодорожные пути – британская разведка

Октябрь, 26 в 9:31

Два дня назад взрывное устройство повредило железную дорогу возле села Новозыбково Белгородской области в 15 км от российско-белорусской границы. Ответственность за этот инцидент взяла на себя российская антивоенная группа Стоп вагоны (STW), сообщает разведка Министерства обороны Великобритании.

– Это, по крайней мере, шестая диверсия на инфраструктуре российской железной дороги, за которую STW взяла ответственность с июня. И это лишь часть более широкой тенденции диссидентских нападений на железную дорогу как в России, так и в Беларуси. Российские власти раньше ограничивали присутствие STW в интернете, – говорят в британской разведке.

Режим Путина в перебрасывании сил и техники для ведения войны в Украине полагается, прежде всего, на железнодорожный транспорт, однако британские аналитики считают, что ему сложно защитить сеть протяженностью более 33 тыс. км от физических угроз.

Поэтому, по их мнению, руководство РФ будет все больше озабочено тем, что даже небольшой группы граждан достаточно для противодействия конфликту и физического саботажа.

Сейчас смотрят

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 26 October 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/sjWLyEfmxf ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/Ct2pdrwjTp — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) October 26, 2022

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 245-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.