Октябрь, 27 в 22:17

Россия представляет постоянные риски в ключевых сферах США.

Об этом говорится в оборонной стратегии Соединенных Штатов, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

По его словам, правительство Российской Федерации пренебрегает независимостью соседних стран и стремится применять силу, чтобы навязать изменение границ и восстановить имперскую сферу влияния.

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— Большой опыт территориальной агрессии России включает эскалацию ее жестокой, неспровоцированной войны против Украины. Хотя политические и военные действия ее лидеров, направленные на раскол НАТО, имели драматический результат, цель остается. Россия представляет серьезные, постоянные риски в ключевых сферах. К ним относятся ядерные угрозы для родины и союзников и партнеров США, — говорится в оборонной стратегии.

По словам Ллойда Остина, угрозу представляют российские крылатые ракеты большой дальности, кибернетические и информационные операции, контркосмические угрозы, химическое и биологическое оружие, подводная война, а также широкие кампании в серой зоне, направленные, в частности, против демократий.

— Россия включила эти возможности и методы в общую стратегию, которая, как и Китай, направлена на использование преимуществ в географии и времени, подкрепленных сочетанием угроз для родины США, наших союзников и партнеров, — подчеркнул Остин.

В частности, по словам главы Минобороны США, вызовом для американской безопасности остается сдерживание Китайской Народной Республики.

— Как указано в стратегии, КНР является единственной страной-соперником на Земле как с желанием переделать миропорядок, но и с растущими силами сделать это, — добавил Остин.

Он перечислил приоритеты Соединенных Штатов в оборонной стратегии:

Защита родины, учитывая растущую угрозу со стороны КНР.

Сдерживание стратегических нападений на Соединенные Штаты, союзники и партнеров.

Сдерживание агрессии, одновременно готовность взять верх в конфликте, когда это необходимо — отдавая приоритет вызову КНР в Индо-Тихоокеанском регионе, а затем вызову России в Европе.

Создание устойчивых Объединенных сил и оборонной экосистемы.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический Союз готов к любым угрозам, включая ядерные.

Источник: PBS NewsHour