Октябрь, 27 в 13:36

Основное привлечение российских мобилизованных на фронт произойдет в течение следующих полутора-двух недель.

Об этом на брифинге заявил бригадный генерал, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

По его словам, несмотря на заявления российского командования о завершении мобилизации, этот процесс продолжается.

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– Основное привлечение мобилизованных в зону боевых действий ожидается через полторы-две недели. Вероятно, для сдерживания наших действий на определенных участках фронта, а также для равномерного усиления своих подразделений. Часть мобилизованных направят на укомплектование тех подразделений, которые понесли значительные потери в Украине, — отметил Громов.

Также военное руководство РФ планирует сформировать из мобилизованных совершенно новые подразделения, в том числе танковые, мотострелковые, артиллерийские полки и т.д.

По словам Громова, растет недовольство населения мобилизацией студентов в террористической “ЛНР”. Именно поэтому лидер боевиков Леонид Пасечник издал распоряжение о якобы освобождении от воинской службы отдельной категории граждан.

– Однако из-за позиции военных, планируется демобилизовать студентов только в течение 2-3 месяцев, заменив их новыми мобилизованными, – добавляет Громов.

В соседней “ДНР”, по имеющейся информации, ожидается очередная группа мобилизованных заключенных.

Лидер террористов “ДНР” Денис Пушилин подготовил проект указа о мобилизации отдельных граждан, согласно которому на военную службу призовут более 300 осужденных.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины, генерал-майор Кирилл Буданов заявил, что во временно оккупированный Херсон Россия завозит недавно мобилизованных россиян, которых, вероятно, будут использовать как пушечное мясо.

Фото: ГУР МО