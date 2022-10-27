Октябрь, 27 в 18:06

Среди российской элиты теряют доверие к президенту России Владимиру Путину и понимают, что он оплошал и проиграл, начав войну против Украины.

О том, как видят в Российской Федерации существование после Путина, пишет The Economist.

Издание указывает, что вопросы о том, что будет дальше и как выглядит жизнь в России после Путина, занимают умы российской элиты, ее бюрократов и бизнесменов, наблюдающих за наступлением украинской армии, бегством талантливых людей из России и отказом Запада отступить перед лицом энергетического и ядерного шантажа Владимира Путина.

Сейчас смотрят

— В московских ресторанах и на кухнях много ругани и гневных разговоров. Все поняли, что Путин оплошал и проиграл, — говорит один из представителей элиты.

The Economist считает, что такое понимание вовсе не означает, что президент России собирается уйти с должности, или же готов быть свергнутым или применить ядерное оружие.

— Это означает, что те, кто управляет страной и владеет ее активами, теряют доверие к своему президенту, — отмечает издание.

По мнению газеты, похоже, что политическая система России вступает в самый неспокойный период своей постсоветской истории, а западные правительства тоже начинают беспокоиться о том, что Россия может стать неуправляемой.

— Никогда еще Владимир Путин не оказывался в такой ситуации за 23 года своего правления, — говорит Кирилл Рогов, российский политолог.

В прошлом, когда Путин сталкивался с такими сложными ситуациями, как гибель 118 членов экипажа подводной лодки Курск в 2000 году или ужасающий захват школы в 2004 году, в результате которой погибли 333 человека, российскому президенту удавалось отвести от себя ответственность и сохранить имидж сильного лидера.

— Теперь он планирует и проводит операции, которые явно проваливаются, — говорит Рогов.

Вторжение в Украину 24 февраля стало шоком для российского истеблишмента, который убедил себя в том, что Путин не рискнет начать полномасштабную войну. Однако сочетание его первых, пусть и ограниченных, военных успехов, отсутствие экономического коллапса в России и первые попытки мирных переговоров успокоили нервы. Некоторые представители элиты даже на какое-то время убедили себя в том, что Путин не может проиграть, отмечает издание.

Однако The Economist указывает, что мнение о правильных решениях Путина было разрушено “частичной” мобилизацией в России.

— Она показала, что его “специальная военная операция” буксует; и, призывая дополнительные войска, он, как считается, еще глубже втягивает страну в конфликт. Как показали массовый исход и массовый отказ от призыва, его попытка превратить свою авантюру в новую “Великую Отечественную войну” пока провалилась, — пишет издание.

Мобилизация в России нарушила основную предпосылку согласия общества на войну, когда от общества не требовалось активного участия. Так, в Москве, самом богатом городе России, где мужчин ловили на улицах, мэр Сергей Собянин 17 октября был вынужден объявить об окончании призыва, но другие регионы, обладающие меньшей лоббистской силой, должны будут восполнить недостаток.

The Economist пишет, что Владимир Путин не может выиграть свою войну, поскольку с самого начала она не имела четких целей.

— Потеряв так много, он не может закончить ее без глубокого унижения, — пишет издание.

Даже если боевые действия в Украине прекратятся, возвращение к мирной довоенной жизни при его воинственном президентстве практически невозможно. Тем временем в экономике начинают проявляться последствия санкций и оттока наиболее квалифицированных и образованных членов рабочей силы, а доверие потребителей падает.

Издание называет речь Путина на церемонии 30 сентября, на тот выступил с тезисами против Запада и после этого объявил об аннексии четырех областей Украины, которые он фактически не контролирует, “настолько абсурдной, что, вероятно, подорвала его ауру силы даже внутри России”.

— До сентября российские элиты делали прагматичный выбор в пользу Путина… но дела зашли настолько далеко, что теперь им, возможно, придется выбирать между различными проигрышными сценариями, — говорит политический консультант Татьяна Станова.

Российское военное поражение вполне может привести к краху режима со всеми сопутствующими рисками для тех, кто его поддерживал, считает The Economist. А воинственность Путина “ставит вопрос о том, готовы ли российские элиты поддерживать Путина до самого конца, особенно на фоне растущих угроз применить ядерное оружие”, отмечает Станова.

Владимир Путин превратился из предполагаемого источника стабильности в источник нестабильности и опасности, говорит она.

Издание также указывает, что из России, из-за угрозы ареста, пришлось бежать журналистке Ксении Собчак, которая считается крестной дочерью Путина, что является признаком того, что элита теперь пожирает своих.

Аббас Галлямов, российский политический аналитик, который имеет отношение к Кремлю, утверждает, что в ближайшие несколько недель и месяцев элита России, члены которой всегда верили в способность Путина сохранить свой режим (и себя), поймет, что спасение режима и даже собственной жизни зависит от них самих. Это, по его словам, усилит поиск возможного преемника внутри системы.

В списке потенциальных кандидатов Галямова находятся Дмитрий Патрушев, сын Николая Патрушева, который является главой Совета безопасности и одним из главных идеологов режима. Патрушев-младший — бывший министр. И хотя он является членом семьи, он может рассматриваться как новое лицо в силу своей молодости.

Более знакомые возможности включают Сергея Кириенко, заместителя главы администрации президента России; Сергея Собянина, мэра Москвы; и Михаила Мишустина, российского премьер-министра, который может заключить союз с некоторыми из силовиков и играть роль умеренного переговорщика с Западом, считает Галямов.

Однако, как заявил недавно в Washington Post находящийся в тюрьме лидер российской оппозиции Алексей Навальный, надежда на то, что “замена Путина другим представителем его элиты коренным образом изменит этот взгляд на войну, и особенно на войну за “наследие СССР”, по меньшей мере, наивна”.

Единственный способ остановить бесконечный цикл имперского национализма, утверждает Навальный, — это децентрализация власти и превращение России в парламентскую республику.

В своем обращении к российской элите Навальный утверждал, что парламентская демократия также является рациональным и желательным выбором для многих политических групп, окружающих Путина.

— Она дает им возможность сохранить влияние и бороться за власть, гарантируя при этом, что они не будут уничтожены более агрессивной группой, — заявил российский оппозиционер.

The Economist считает, что эта “более агрессивная группа” уже начала формироваться. В нее входят Евгений Пригожин, бывший уголовник, известный как “повар Путина”, который руководит наемниками из группы Вагнера, и Рамзан Кадыров, глава Чечни, у которого есть своя частная армия. Они оба считаются лично преданными Путину.