Октябрь, 28 в 11:21

Президент России Владимир Путин на Валдайском форуме в четверг осудил западные либеральные элиты, “угрозы” от которых Россия не собирается терпеть, и преуменьшил опасения применения ядерного оружия в Украине.

Путин также требует от США уважать многополярный мир и призвать Украину к миру.

Факты ICTV собрали основные тезисы речи Путина, о которых пишут западные издания.

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Американское издание The Washington Post пишет, что по словам российского президента, нет смысла ни с политической, ни с военной точки зрения в нанесении ядерного удара по Украине.

При этом Путин не отказался от ничем не подтвержденных заявлений о том, что Украина готовится применить “грязную бомбу” — бомбу, содержащую радиоактивный материал, — на своей территории.

Президент России Владимир Путин во время своего брифинга в четверг осудил либеральные элиты Запада.

— Есть два Запада: Запад традиционный, с христианскими ценностями прежде всего, с которым у нас общие античные корни, и Запад космополитический, являющийся инструментом либеральных элит… Никто не будет мириться с диктатом этого Запада в России, — сказал Путин.

Издание The New York Times также отметило из речи Путина, что Россия сражается с западными элитами, а не с самим Западом. По мнению издания, такие высказывания, по-видимому, направлены ​​больше на то, чтобы привлечь на свою сторону политических консерваторов за рубежом, чем россиян.

Многие высказывания российского лидера уже знакомы, но приобрели особый резонанс в связи с предстоящими промежуточными выборами в США и растущим недовольством в Европе издержками войны.

Путин в очередной раз заявил об угрозе НАТО для России.

Относительно слов Путина не применять ядерное оружие, то издание The New York Times напоминает, что перед вторжением в Украину российское руководство уверяло, что не планирует нападать.

— Это уловка — она не должна никого расслаблять… Его цель — показать, что эскалация — это продукт политики Запада, — сказала российский политолог Татьяна Становая.

В своем почти четырехчасовом выступлении российский президент не упомянул промежуточные выборы в США, которые состоятся 8 ноября. Но его колкости в адрес элит говорят о том, что он все еще надеется на союз сторонников России на Западе.

Нападки Путина на элиты также могут иметь успех в Соединенных Штатах, где многие кандидаты-республиканцы сплотили избирателей, осудив лидеров, которые, по их словам, оторваны от мира.

— В Соединенных Штатах есть очень сильная часть населения, которая поддерживает традиционные ценности, и они с нами. Мы знаем об этом, — заявил Путин.

Британская телерадиокомпания BBC отмечает, что для России с самого начала военного вторжения в Украину типичны ничем не обоснованные обвинения украинских властей и Запада в каких-либо провокациях. Как, например, недавние заявления Кремля о том, что Украина якобы готовит “грязную бомбу”.

Россия никогда не представляла никаких доказательств в поддержку своих заявлений о предполагаемом обладании Украиной “грязной бомбы” и обсуждает это с западными официальными лицами крайне неохотно.

Так, генерал-лейтенант Игорь Кириллов, командующий войсками радиационной, химической и биологической защиты России, уверяет, что работа в Украине находится на завершающей стадии.

Телефонные звонки министра обороны РФ Сергея Шойгу своим американским, британским, французским и турецким коллегам никого не впечатлили. Министры иностранных дел США, Франции и Великобритании в совместном заявлении назвали обвинения России ложными.

Все это очень напоминает дни перед вторжением России 24 февраля, когда Кремль неоднократно обвинял США в разработке биологического оружия в Украине, но никаких доказательств не было представлено.