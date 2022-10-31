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Факты / Світ / Росія

Грязная бомба в России: Волгоград заливает водопадом нечистот

Анастасия Гевко, редактор ленты
Грязная бомба в России: Волгоград заливает водопадом нечистот

В Волгограде, что в Российской Федерации, произошла серьезная авария на канализационном коллекторе, в результате чего четвертый день остаются без водоснабжения и отопления, утопая в нечистотах, около 200 тыс. местных жителей.

Об этом сообщают росСМИ.

Как отмечается, в пойме реки Царица обрушился свод бетонного канала с коллектором, а в магистральных трубах канализации образовались дыры. 

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Местные СМИ сообщают, что власти надеются, но не обещают завершить ремонт к концу этих суток. Российский Следком открыл уголовное дело о небезопасных услугах (до 2 лет колонии). По информации прокуратуры, кроме того, возбуждено уголовное дело по статье загрязнение вод из-за попадания сточных вод в Волгу.

Фото: скріншот відео 102.ru

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