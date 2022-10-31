Октябрь, 31 в 18:53

Несмотря на санкции, которые ввели многие страны после полномасштабного российского вторжения в Украину, международная торговля с Россией в этом году резко возросла. Однако по мере вступления в силу ограничений Москве пришлось скорректировать свои союзы, пишет NYT.

– Страны пообещали разорвать экономические связи с Россией и ввели санкции, призванные нанести ущерб ее экономике после ее вторжения в Украину. Но как один из крупнейших в мире производителей нефти, газа и сырья, Россия имеет давние и прибыльные торговые партнерские отношения. Разорвать эти связи непросто, – отмечают в издании.

Согласно анализу торговых данных, проведенному New York Times, объем импорта РФ резко упал после вступления в силу санкций и торговых ограничений. Но несколько стран, в том числе Китай и Турция, в 2022 только углубили свои отношения с Россией.

Международная торговля с РФ в 2022 году резко возросла, несмотря на вторжение и санкции – NYT / 5 фотографий

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Журналисты предупредили, что проанализированные ими данные публикуются с задержкой, а потому картина, которую они дают, по своей сути является ретроспективной.

– Способность России торговать с остальным миром может быть еще больше ограничена в ближайшие месяцы, поскольку Запад вводит новые ограничения. Но пока что данные подчеркивают, насколько глубоко Россия переплетена с мировой экономикой, что позволяет Москве получать значительные суммы денег, когда идет девятый месяц войны, – говорится в материале.

По мере своего затягивания война и реакция мира на нее приводят к заметным изменениям в международных торговых потоках. Данные показывают, что давние экономические связи России с Европой постепенно развязываются, формируются новые союзы через перенаправление товаров в другие страны.

Решения мировых компаний о прекращении операций в России также оказали большое влияние на контейнеровозы, наполненные иностранными товарами – они больше не заходят в порт Санкт-Петербурга, главный пункт связи РФ с остальным миром. А инфляция и экономическая неопределенность заставляют российских потребителей сокращать покупки продуктов, которые все еще находятся на прилавках магазинов.

Новые запреты на нефть и нефтепродукты, которые европейские чиновники введут в ближайшие месяцы, могут стать серьезной потерей для России. Но нефть, уходящая из России на океанских судах, скорее всего, попадет на новые рынки – Индия и Китай стали гораздо более крупными покупателями российской нефти, чем ранее.

В свою очередь, страны, которые раньше продавали больше нефти в Индию и Китай, такие как Саудовская Аравия, Ирак или Ангола, могут продавать больше нефти в Европу. Это приведет к глобальной перетасовке энергетического рынка, при которой российская нефть будет просто перенаправлена ​​на новые рынки, а не исключена из них.

Однако остается открытым вопрос, сколько денег Россия в конечном итоге получит от продаж – она вынуждена отдавать нефть Индии и Китаю по сниженной цене, а западные страны собираются ввести ценовой потолок, который еще больше ограничит доход Москвы.

До сих пор более высокие цены на энергоносители компенсировали эти последствия.

Перспективы России по продаже газа выглядят еще более туманными – он уходит из страны по трубопроводам, на строительство которых уходят годы, что затрудняет выход Москвы на новые рынки.

РФ увеличила экспорт в Китай, но у нее есть только один трубопровод в эту страну, по которому можно перекачивать часть объема газа в Европу. Чтобы транспортировать газ морским транспортом, России потребуется построить новые предприятия по сжижению газа, что является дорогостоящим и трудоемким процессом.

Помимо энергии, Россия также продолжает оставаться ведущим экспортером других товаров первой необходимости, от удобрений и асбеста и ядерных реакторов до пшеницы. Международные автопроизводители по-прежнему зависят от палладия и родия из России для изготовления каталитических нейтрализаторов. Французские атомные электростанции зависят от российского урана, а Бельгия по-прежнему играет ключевую роль в торговле алмазами с Россией.

По итогу анализ издания показывает, что обширная торговля России и накопленный ею военный бюджет могут начать сокращаться в следующем году по мере усиления санкций.