Октябрь, 31 в 21:23

Бизнесмен и основатель банка Тинькофф Олег Тиньков решил официально отказаться от российского гражданства.

Об этом он сообщил на личной странице в Instagram. Олигарх обнародовал документ, в котором власти РФ удовлетворили его просьбу о выходе из российского гражданства.

– Я принял решение о выходе из российского гражданства. Я не могу и не буду ассоциироваться с фашистской страной, которая начала войну с мирным соседом и каждый день убивает невинных людей. Мне стыдно продолжать держать этот паспорт, – написал бизнесмен.

Тиньков надеется, что его примеру последуют и другие российские бизнесмены, а это позволит ослабить экономику России, и в конце концов, приведет к поражению путинского режима.

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— Я ненавижу путинскую Россию, но люблю всех россиян, однозначно выступающих против этой безумной войны! – добавил он.

Напомним, что 28 февраля Тиньков выступил против войны в Украине, заявив, что гибель невинных людей — “это немыслимо и недопустимо”.

В апреле он опубликовал пост, в котором заявил, что не видит ни одного бенефициара “этой безумной войны”, назвав ВС России “говноармией”. Впоследствии миллиардер покинул РФ и уехал в Италию.

Фото: Олег Тиньков