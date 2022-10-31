Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Росія

В России на аэродроме уничтожены два вертолета Ка-52, еще два повреждены – разведка

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
В России на аэродроме уничтожены два вертолета Ка-52, еще два повреждены – разведка

На военно-воздушной базе России Веретье в Псковской области ночью 31 октября прогремел мощный взрыв.

В результате взрыва два российских ударных вертолета Ка-52 Аллигатор полностью уничтожены, еще два — существенно повреждены. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Украины.

Детали по уничтожению другой техники и личного состава уточняются.

Сейчас смотрят

По информации украинской разведки, для ликвидации последствий взрывов, а также якобы поиска диверсионных групп личный состав воинской части поднят по тревоге, проходят следственные действия.

Отметим, что Ка-52 Аллигатор (Hokum B по классификации НАТО) – это разведывательно-ударный вертолет российского производства. Его стоимость составляет около $16 млн.

К слову, на днях британская разведка сообщила, что ВСУ уничтожили более 25% российского парка вертолетов Ка-52.

В разведке считают, что российские ударные вертолеты наиболее уязвимы перед украинскими переносными зенитно-ракетными комплексами (например, Игла, Stinger, Javelin).

Источник: ГУР

Фото: ГУР

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка