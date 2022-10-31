Октябрь, 31 в 14:11

На военно-воздушной базе России Веретье в Псковской области ночью 31 октября прогремел мощный взрыв.

В результате взрыва два российских ударных вертолета Ка-52 Аллигатор полностью уничтожены, еще два — существенно повреждены. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Украины.

Детали по уничтожению другой техники и личного состава уточняются.

Сейчас смотрят

По информации украинской разведки, для ликвидации последствий взрывов, а также якобы поиска диверсионных групп личный состав воинской части поднят по тревоге, проходят следственные действия.

Отметим, что Ка-52 Аллигатор (Hokum B по классификации НАТО) – это разведывательно-ударный вертолет российского производства. Его стоимость составляет около $16 млн.

К слову, на днях британская разведка сообщила, что ВСУ уничтожили более 25% российского парка вертолетов Ка-52.

В разведке считают, что российские ударные вертолеты наиболее уязвимы перед украинскими переносными зенитно-ракетными комплексами (например, Игла, Stinger, Javelin).

Источник: ГУР

Фото: ГУР