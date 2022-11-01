Немытых россиян заедают вши после мобилизации в Елани
В учебном центре Минобороны РФ в Елани возле Свердловской области у мобилизованных россиян завелись вши.
— Вши заедают, сил уже нет. Все ходят, постоянно чешутся, — цитирует одного из мобилизованных Telegram-канал ЕАН.
Такая ситуация возникла, потому что в центре подготовки не хватает мест для мытья, ведь он не был рассчитан на такое большое количество людей.
Некоторые мобилизованные договариваются с местными жителями, объединяются в группы, сбрасываются и арендуют ванны, чтобы помыться.
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Ситуацию с педикулезом подтвердил депутат Госдумы РФ Максим Иванов.
Напомним, ранее британская разведка сообщала, что некоторых мобилизованных россиян бросают на войну в Украину без оружия.
Источник: Telegram-канал ЕАН
Фото: ГУР