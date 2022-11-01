Ноябрь, 01 в 12:20

Депутат Госдумы, член путинской фракции Единая Россия, бывший чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов получил серьезные травмы в результате падения и сейчас находится в коме.

Об этом сообщает российское агентство Интерфакс со ссылкой на шахматиста Сергея Карякина.

Тот написал, что 71-летний Карпов упал и находится в больнице. В пресс-службе фракции Единая Россия также подтвердили госпитализацию Карпова и заявили, что полученная травма носит бытовой характер.

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Некоторые российские пропагандисты заявили, что на Карпова якобы напали, но дочь шахматиста это опровергла. Кирилл Зангалис, пресс-секретарь Российской шахматной федерации, назвал сообщения об избиении фейком.

Также СМИ РФ пишут, что во время падения депутат Карпов был пьян.

Британский таблоид Daily Mail пишет, что Карпов находится в медикаментозной коме в Институте Склифосовского, его состояние тяжелое.

Хотя Карпов считается ультралояльным к Путину и сторонником путинского вторжения в Украину, он также публично призвал и к прекращению войны.

В интервью телеканалу в Казахстане он заявил:

— Хотелось бы, чтобы [война] закончилась скорее, чтобы перестали умирать мирные люди… В конце концов, обычные люди становятся жертвами. Воюют простые люди, решают политики и генералы, воюют простые люди, гибнут мирные жители. Я вообще не мог представить, что русские и украинцы будут воевать.

Стоит отметить, что после полномасштабного военного вторжения Путина в Украину в России при различных обстоятельствах умерло немало высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов.

Российские СМИ писали о смерти первого зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Николая Петрунина. 46-летний чиновник якобы умер от осложнений коронавируса.

52-летний Павел Пчельников, руководитель отдела по связям с общественностью Российских железных дорог, был найден мертвым в своем доме в Москве. Сообщается, что это было самоубийство.

Иван Печорин был управляющим директором путинской Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. 39-летний мужчина отвечал за разработку ресурсов России в Арктике и авиапромышленность на востоке России. Российские СМИ писали, что Печорин выпал из катера, которые мчался на полном ходу, в районе мыса Игнатьева на Русском острове, что в Приморском Крае РФ.

Игорь Носов, генеральный директор Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики, также умер. Причиной смерти 40-летнего мужчины называют инсульт.