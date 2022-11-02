Большинство мобилизованных РФ не может обеспечить даже едой – Арестович

Ноябрь, 02 в 1:36

Россия официально призвала около 300 тыс. солдат, из которых бросила на фронт ориентировочно 100 тыс. человек. Остальных 200 тыс. российских военных не могут обеспечить формой, вооружением и даже едой, чтобы они могли выполнять элементарные боевые задания.

Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в комментарии Фейгин Live.

— За счет мобилизации они снова вернули плато, нарастили, сумели подняться, и оно сейчас тоже медленно начнет клониться. Вполне возможно, что будет опять мобилизация спустя какое-то время, но каждый раз это будет хуже, хуже и так далее… Они 300 тысяч призвали, 100 тысяч кинули на театр. Один вопрос: а где остальные 200 тысяч? Все очень просто. У них даже формы нет, не то чтобы вооружения и военной техники, ходить не в чем. Они якобы призваны, сидят в учебных лагерях, где-то там прохлаждаются по казармам, по спортзалам, использованы быть не могут, потому что на них не хватает формы, снаряжения, младших командиров и вообще жратвы элементарно не хватает, медицинского обеспечения для того, чтобы сделать из них хотя бы подобие подразделения.

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По словам Арестовича, тем 200 тыс. российским мобилизированным не хватает банально еды, не говоря уже о снаряжении или форме.