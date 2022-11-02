Ноябрь, 02 в 12:41

Во вторник, 1 ноября, Минобороны России приступило к волне осеннего призыва на фоне сообщений о продолжении тайной мобилизации по всей стране.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW). Отмечается, что РФ надеется привлечь 120 тыс. призывников.

По словам начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Евгения Бурдинского, призывники якобы не будут участвовать в боевых действиях и не будут служить на оккупированных территориях Украины.

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ISW напоминает, что РФ десятилетиями проводит такие призывы на военную службу и “должна быть в состоянии эффективно выполнять этот процесс”. Поэтому любые возможные проблемы с реализацией осеннего призыва будут свидетельствовать о том, что “частичная мобилизация” и война в Украине усложнили стандартную процедуру.

В то же время многочисленные российские источники сообщают, что военкоматы РФ продолжают скрытую мобилизацию мужчин после заявления властей о ее якобы завершении.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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