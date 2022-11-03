Имеют радиус действия до 1 тыс. км: что известно о российских ракетах Х-32
Россия имеет в своем арсенале много опасного оружия, которое оккупанты могут использовать против Украины. Недавно в сети появилась информация о том, что армия РФ применяла против украинских объектов инфраструктуры ракеты Х-32.
Что известно о ракетах Х-32, на что они способны, а также об их технических характеристиках – узнавали Факты ICTV.
Х-32: что это
Это российская сверхзвуковая крылатая ракета воздушного базирования воздух-поверхность. Разработана она МКБ Радуга. Х-32 представляет собой глубокую модернизацию ракеты Х-22.
Разработки Х-32 начались в конце 1980-х годов из-за больших недостатков ГСН ракеты Х-22. Дело в том, что пуск Х-22 был невозможен в случае, когда враг ставил много препятствий, поэтому решили модернизировать ракету. Так началась разработка Х-32.
Хотя работа над созданием Х-32 продолжалась еще с прошлого века, официально представили ее только в 2016 году (тогда и приняли на вооружение), а первое боевое применение произошло в 2022 году на территории Украины.
Хотя ракета считается главной модификацией Х-22, Х-32 сохранила только измененный планер от своей предшественницы, а в остальном это новая конструкция.
Х-32 имеет модернизированный РРД с большей тягой, цифровое оборудование, вычислительный комплекс, защищенную от помех активно-пассивную РЛС и системы РЭП.
По данным разработчиков, максимальная скорость ракеты близка к гиперзвуковой и на высотах полета более 30 км составляет около 5 400 км/ч, а дальность применения — 1 тыс. км.
К основным отличиям Х-32 от Х-22 следует отнести:
- более мощный двигатель и увеличенная боевая часть (неизвестно на сколько);
- новая помехоустойчивая радиолокационно-инерционная система наведения с радиокомандной коррекцией и привязкой к рельефу местности;
- автопилот заменили системой автоматического управления;
- Х-32 располагает средствами прорыва противоракетной обороны, даже кораблей.
Главные особенности ракеты Х-32:
- Скорость X-32 вдвое выше допустимой скорости SM-6 для аэродинамических целей.
- X-32 на конечном участке атакует цель в крутом пикировании.
- Многочастотная РЛС X-32 устойчива к РЭБ.
Ракеты Х-32 запускаются с самолетов. Быть носителем крылатой ракеты Х-32 может только модернизированный бомбардировщик Ту-22М3М.
Количество ракет Х-32 в РФ
Еще до начала полномасштабной войны в РФ объявили, что хотят изготовить 30 ракет типа Х-32. Был ли реализован этот план – данных нет.
Однако известно, что враг имеет примерно четыре бомбардировщика Ту-22М3М и максимум 30 ракет Х-32.
Технические характеристики
- Дальность – 1 тыс. км.
- Высота максимальная – 40 км.
- Дальность захвата РЛС ГСН — 200-300 км.
- Носитель — Ту-22М3М.
- Скорость – 3,5-4,6 Маха (от 4 тыс. до 5 400 км/ч).