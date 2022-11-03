Ноябрь, 03 в 17:05

Россия имеет в своем арсенале много опасного оружия, которое оккупанты могут использовать против Украины. Недавно в сети появилась информация о том, что армия РФ применяла против украинских объектов инфраструктуры ракеты Х-32.

Что известно о ракетах Х-32, на что они способны, а также об их технических характеристиках – узнавали Факты ICTV.

Х-32: что это

Это российская сверхзвуковая крылатая ракета воздушного базирования воздух-поверхность. Разработана она МКБ Радуга. Х-32 представляет собой глубокую модернизацию ракеты Х-22.

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Разработки Х-32 начались в конце 1980-х годов из-за больших недостатков ГСН ракеты Х-22. Дело в том, что пуск Х-22 был невозможен в случае, когда враг ставил много препятствий, поэтому решили модернизировать ракету. Так началась разработка Х-32.

Хотя работа над созданием Х-32 продолжалась еще с прошлого века, официально представили ее только в 2016 году (тогда и приняли на вооружение), а первое боевое применение произошло в 2022 году на территории Украины.

Хотя ракета считается главной модификацией Х-22, Х-32 сохранила только измененный планер от своей предшественницы, а в остальном это новая конструкция.

Х-32 имеет модернизированный РРД с большей тягой, цифровое оборудование, вычислительный комплекс, защищенную от помех активно-пассивную РЛС и системы РЭП.

По данным разработчиков, максимальная скорость ракеты близка к гиперзвуковой и на высотах полета более 30 км составляет около 5 400 км/ч, а дальность применения — 1 тыс. км.

К основным отличиям Х-32 от Х-22 следует отнести:

более мощный двигатель и увеличенная боевая часть (неизвестно на сколько);

новая помехоустойчивая радиолокационно-инерционная система наведения с радиокомандной коррекцией и привязкой к рельефу местности;

автопилот заменили системой автоматического управления ;

; Х-32 располагает средствами прорыва противоракетной обороны, даже кораблей.

Главные особенности ракеты Х-32:

Скорость X-32 вдвое выше допустимой скорости SM-6 для аэродинамических целей.

X-32 на конечном участке атакует цель в крутом пикировании.

Многочастотная РЛС X-32 устойчива к РЭБ.

Ракеты Х-32 запускаются с самолетов. Быть носителем крылатой ракеты Х-32 может только модернизированный бомбардировщик Ту-22М3М.

Количество ракет Х-32 в РФ

Еще до начала полномасштабной войны в РФ объявили, что хотят изготовить 30 ракет типа Х-32. Был ли реализован этот план – данных нет.

Однако известно, что враг имеет примерно четыре бомбардировщика Ту-22М3М и максимум 30 ракет Х-32.

Технические характеристики