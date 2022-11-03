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Факты / Світ / Росія

Только похоронили одного, пришла повестка старшему: приключения семьи оккупантов из Кокуя

Евгения Грейс, редактор ленты
Похорон російського окупанта В'ячеслава Тєбєнькова

20-летний танкист из села Кокуй на Забайкалье Вячеслав Тебеньков не захотел отказываться от участия в войне и погиб в Украине, полгода семья не могла его похоронить. Теперь старший брат получил повестку.

Многие его сослуживцы увольнялись из армии и избегали участия в боевых действиях. Мать убеждала Тебенькова тоже уйти, но он отказался.

— Нет, мама, я так не могу, это значит, я других здесь самих брошу, – цитирует мать погибшего россиянина.

Более полугода семья ждала официального известия о нем. Родные не получали ни денег, ни документов. Сослуживцы солдата рассказали, что ему пробило голову осколком.

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— Из танка не могли выдернуть, – говорит Наталья Тебенькова.

Теперь российская армия пришла и за старшим братом ликвидированного захватчика – повестку получил отец четырех детей.

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Мать оккупанта остается с младшим сыном с инвалидностью. Ему повестку пока не прислали.

Напомним, в Украине с 24 февраля уничтожили 74 тыс. российских военных.

Источник: Сибирь.Реалии

Фото: Сибирь.Реалии

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