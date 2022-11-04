Инициаторами войны против Украины были Патрушев и Бортников – The Times

Ноябрь, 04 в 10:20

Полномасштабное вторжение России в Украину изначально было инициировано секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым и директором ФСБ Александром Бортниковым. Именно они убедили Владимира Путина решить “украинский вопрос”, пишет The Times со ссылкой на источник в российском правительстве.

По его словам, окончательное решение о нападении ближайшее окружение Путина приняло в конце лета 2021 года, и вскоре они смогли убедить и кремлевского диктатора.

Патрушев и Бортников считали, что лучшего момента не будет из-за почтенного возраста Путина. В то же время, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу якобы колебался, поэтому стал просто молчаливым исполнителем приказов.

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Издание, ссылаясь на рассказ “друга семьи” Путина, также пишет, что большинство олигархов из окружения диктатора и даже члены Совбеза РФ до последнего не знали о планах полномасштабного вторжения в Украину. Узнали они об этом только на заседании 21 февраля.