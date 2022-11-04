Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Росія

Инициаторами войны против Украины были Патрушев и Бортников – The Times

Валентина Летяк, редактор ленты
Требует проверки
Инициаторами войны против Украины были Патрушев и Бортников – The Times
Фото: Pexels

Полномасштабное вторжение России в Украину изначально было инициировано секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым и директором ФСБ Александром Бортниковым. Именно они убедили Владимира Путина решить “украинский вопрос”, пишет The Times со ссылкой на источник в российском правительстве.

По его словам, окончательное решение о нападении ближайшее окружение Путина приняло в конце лета 2021 года, и вскоре они смогли убедить и кремлевского диктатора.

Патрушев и Бортников считали, что лучшего момента не будет из-за почтенного возраста Путина. В то же время, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу якобы колебался, поэтому стал просто молчаливым исполнителем приказов.

Сейчас смотрят

Издание, ссылаясь на рассказ “друга семьи” Путина, также пишет, что большинство олигархов из окружения диктатора и даже члены Совбеза РФ до последнего не знали о планах полномасштабного вторжения в Украину. Узнали они об этом только на заседании 21 февраля.

Читайте
В списке – Шойгу и Патрушев: Зеленский ввел санкции против 606 чиновников РФ

Источник: The Times
Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка