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Факты / Світ / Росія

Путин подписал закон, позволяющий призывать людей с непогашенной судимостью

Евгения Грейс, редактор ленты
Володимир Путін
Фото: Depositphotos

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон, который позволяет мобилизировать граждан с непогашенной судимостью.

Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации РФ.

Однако есть категория осуждённых, которых призвать в армию не смогут. В частности, идёт речь о насильниках несовершеннолетних.

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Также призыву в армию не подлежат осуждённые по террористическим статьям, за госизмену, шпионаж, а также по ряду других статей.

На данный момент российские осуждённые уже принимают участие в войне против Украины. Их нанимают в частные военные компании.

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Источник: Портал правовой информации РФ

Источник: УНИАН
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