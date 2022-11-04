Путин подписал закон, позволяющий призывать людей с непогашенной судимостью
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Российский диктатор Владимир Путин подписал закон, который позволяет мобилизировать граждан с непогашенной судимостью.
Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации РФ.
Однако есть категория осуждённых, которых призвать в армию не смогут. В частности, идёт речь о насильниках несовершеннолетних.
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Также призыву в армию не подлежат осуждённые по террористическим статьям, за госизмену, шпионаж, а также по ряду других статей.
На данный момент российские осуждённые уже принимают участие в войне против Украины. Их нанимают в частные военные компании.
Источник: Портал правовой информации РФ