Россия просит снятия санкций с госбанка для продления “зернового соглашения” — СМИ
Россия требует от Запада ослабления санкций в отношении государственного Россельхозбанка, чтобы облегчить экспорт российского зерна.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные четыре источника.
Соответствующая просьба была сделана в ходе переговоров о продлении соглашения о поставках продовольствия из Украины.
РФ просила страны Запада разрешить Россельхозбанку возобновить свои отношения с банками-корреспондентами, несмотря на западные санкции.
Это позволило бы банку, который ранее не играл значительной роли в международной торговле зерном, обрабатывать платежи за российское зерно и другие продовольственные товары.
До последних санкций такие платежи обрабатывались международными банками и дочерними компаниями других банков в Швейцарии.
В России заявили, что введенные после вторжения в Украину санкции, затрудняют для российских торговцев зерном и удобрениями обработку платежей и доступ в суды, страховые компании и порты, даже несмотря на то, что продовольствие не подпадает под ограничение.
Источники издания не сообщают, какой ответ РФ получила на свои предложения, если он вообще был.
Источник агентства в ООН на условиях анонимности сообщил, что упрощение платежей за российские продукты питания и удобрения через Россельхозбанк обсуждается с ЕС и другими сторонами.