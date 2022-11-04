Ноябрь, 04 в 19:43

Россия требует от Запада ослабления санкций в отношении государственного Россельхозбанка, чтобы облегчить экспорт российского зерна.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные четыре источника.

Соответствующая просьба была сделана в ходе переговоров о продлении соглашения о поставках продовольствия из Украины.

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РФ просила страны Запада разрешить Россельхозбанку возобновить свои отношения с банками-корреспондентами, несмотря на западные санкции.

Это позволило бы банку, который ранее не играл значительной роли в международной торговле зерном, обрабатывать платежи за российское зерно и другие продовольственные товары.

До последних санкций такие платежи обрабатывались международными банками и дочерними компаниями других банков в Швейцарии.

В России заявили, что введенные после вторжения в Украину санкции, затрудняют для российских торговцев зерном и удобрениями обработку платежей и доступ в суды, страховые компании и порты, даже несмотря на то, что продовольствие не подпадает под ограничение.

Источники издания не сообщают, какой ответ РФ получила на свои предложения, если он вообще был.

Источник агентства в ООН на условиях анонимности сообщил, что упрощение платежей за российские продукты питания и удобрения через Россельхозбанк обсуждается с ЕС и другими сторонами.