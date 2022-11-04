Ноябрь, 04 в 18:54

Местная власть Владивостока готовиться к массовым протестам.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины связывают это с недовольством и противодействием мобилизации.

Полиция и спецслужбы города проверяют работу систем видеонаблюдения с предоставлением удалённого доступа правоохранителям.

Сейчас смотрят

Власти предусматривают, что даже на разрешенных массовых акциях будут устанавливать рамки-металлодетекторы.

ГУР сообщает, что большинство населения региона не поддерживает мобилизацию и войну в Украине. Украинская разведка отмечает, что причиной этого является проживание большого количества этнических украинцев и огромные потери армии РФ во время полномасштабного вторжения.

Напомним, Институт изучения войны предполагал рост недовольства в России из-за мобилизации.