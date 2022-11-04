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Факты / Світ / Росія

Во Владивостоке власти готовятся к массовым протестам — ГУР

Евгения Грейс, редактор ленты
протести в росії
Фото: Depositphotos

Местная власть Владивостока готовиться к массовым протестам. 

В Главном управлении разведки Минобороны Украины связывают это с недовольством и противодействием мобилизации.

Полиция и спецслужбы города проверяют работу систем видеонаблюдения с предоставлением удалённого доступа правоохранителям.

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Власти  предусматривают, что даже на разрешенных массовых акциях будут устанавливать рамки-металлодетекторы.

ГУР сообщает, что большинство населения региона не поддерживает мобилизацию и войну в Украине. Украинская разведка отмечает, что причиной этого является проживание большого количества этнических украинцев и огромные потери армии РФ во время полномасштабного вторжения.

Напомним, Институт изучения войны предполагал рост недовольства в России из-за мобилизации.

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Источник: ГУР
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