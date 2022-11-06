Ноябрь, 06 в 13:14

В воскресенье, 6 ноября, в Белгородской области сообщают о пожаре на нефтебазе.

Местные Telegram-каналы публикуют фото, где видно, что вверх поднимается густой черный дым.

По данным жителей, пожар начался после “прилета”, поскольку они слышали взрыв.

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Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, “под обстрел в Грайворонском городском округе попал промышленный объект”.

– Занялся резервуар с растворителем. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы, – сказал он.

Напомним, что 15 октября в районе села Разумное в Белгородской области также горела нефтебаза.