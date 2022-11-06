Пожар в Костроме: погиб оккупант, воевавший против Украины с 2015 года

Ноябрь, 06 в 18:04

В российском городе Кострома в результате пожара в ночном клубе 5 ноября погиб наемник РФ, участвовавший в войне против Украины с 2015 года. Речь идет о 38-летнем Александре Редникове.

Об этом заявил автор книг о Донбассе и украинский журналист Денис Казанский. По его словам, Редников находился в Костроме после ранения, однако не уточняется, где и при каких условиях он его получил.

По неофициальной информации, наемник Кремля якобы пытался спасти оставшихся в ночном клубе россиян во время пожара, но сам погиб.

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– Тот случай, когда хотел дойти до Киева и воевать с бандеровцами, но тебя сжег в Костроме пьяный российский солдат, – отмечает украинский писатель.

Местные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в поджоге клуба. Сообщается, что в результате пожара в Костроме погибли 15 человек.

Российские издания утверждают, что им оказался оккупант, недавно вернувшийся с войны против Украины. Известно, что 23-летний военный-контрактник РФ Станислав Ионкин уже признал свою вину.