Факты / Світ / Росія Ноябрь, 09 в 15:46 Защищено: Кого российские СМИ выдают за экспертов в своих эфирах и как распознать манипуляции Алексей Коссе, Главный редактор программы Антизомби Фото: Факты ICTV Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль: Пароль: Сейчас смотрят Теги: Війна в Україні, Пропаганда Росії, Российская пропаганда Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!