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Факты / Світ / Росія

Защищено: Кого российские СМИ выдают за экспертов в своих эфирах и как распознать манипуляции

Алексей Коссе, Главный редактор программы Антизомби
Кого російські ЗМІ видають за експертів у своїх ефірах і як розпізнати маніпуляції
Фото: Факты ICTV

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