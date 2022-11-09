Ноябрь, 09 в 13:35

Рост количества откровенных сторонников жесткой линии в Кремле вызывает тревогу у российских элит. Они опасаются, что российский президент прислушается к их призывам к еще большей конфронтации за рубежом и масштабным репрессиям внутри страны.

Как рассказали Bloomberg источники, высокопоставленные руководители предприятий и чиновники с растущим беспокойством наблюдают за тем, как игроки, которых они раньше считали маргиналами, такие как Евгений Пригожин, известный своей компанией наемников Вагнер и вербовкой заключенных для участия в боевых действиях в Украине, становятся публичными силами, стоящими за тем, чтобы Владимир Путин ужесточил военные действия.

Публичные призывы Пригожина к “срочным сталинским репрессиям” против бизнес-магнатов, которые не проявляют достаточного энтузиазма в поддержке войны, заставили некоторых богатых россиян опасаться за свою безопасность и безопасность своих семей, говорят они. Открытые нападки Пригожина на высших военных командиров — некоторые из которых впоследствии были сняты — и на видного соратника Путина, губернатора Санкт-Петербурга, усилили беспокойство по поводу нежелания или неспособности Кремля защитить своих подчиненных.

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Когда кремлевские чиновники описывают вторжение в Украину как “народную войну”, возвращаясь к риторике Иосифа Сталина времен Второй мировой войны, некоторые инсайдеры даже говорят, что они опасаются, что чистки и произвольные аресты времен правления советского диктатора могут быть не за горами. Во время мобилизации в России чиновники осторожно спрашивали друг друга, в безопасности ли члены их семей, опасаясь слишком открыто признаться в том, что они отправили своих детей призывного возраста за границу, отмечает издание.