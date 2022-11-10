Депортация и пытки: Amnesty International обвинила РФ в преступлениях против человечности в Украине

Ноябрь, 10 в 18:31

В Amnesty International считают, что депортация и принудительный вывоз украинцев в РФ “с большой вероятностью могут считаться преступлениями против человечности”.

Такие выводы изложены в отчете, основанном на интервью с 88 людьми из Мариуполя, Харьковской, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Подавляющее большинство этих людей – гражданские, бежавшие из оккупированных Россией частей Украины.

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– В этом докладе собраны доказательства того, как российские и контролируемые Россией силы не оставляли многим гражданским в Украине выбора, кроме как быть перемещенными в Россию или на оккупированные РФ украинские территории. В частности, в случае с Мариуполем, эти действия в некоторых случаях равнялись военным преступлениям и, вероятно, преступлениям против человечности, — говорится во вступлении.

Здесь также задокументированы правонарушения со стороны российских и контролируемых РФ сил во время насильственной процедуры проверки гражданских, так называемой фильтрации, где многие становились жертвами военных преступлений, противоправного содержания и пыток.

Источник: Amnesty International