Ноябрь, 11 в 11:39

Министерство торговли США больше не будет считать Россию страной с рыночной экономикой.

Об этом идет речь на сайте управления международной торговли Министерства торговли США.

Лишение России такого статуса позволяет Соединенным Штатам в полной мере применить антидемпинговый закон. Это решение позволит отражать экономические реалии на местах, а предприятия США получат освобождение от недобросовестного вмешательства России в экономику США.

Сейчас смотрят

— Это решение является признанием повышенного государственного влияния России на экономику, что ставит промышленность США в невыгодное положение при попытках конкурировать на глобальном уровне, — отмечается в сообщении Минторговли.

Проведенный анализ показал, что активное вмешательство РФ в экономику США привело к искажению цен и издержек в России, что не совсем точно отражает, справедливо ли российские компании устанавливают цены на импорт в Соединенные Штаты.

Теперь Министерство торговли США будет применять альтернативную методологию для расчета пошлин на импорт из России, используя рыночные цены и затраты из страны с сопоставимым уровнем экономического развития.

Это позволит более эффективно бороться с российской недобросовестной торговой практикой, которая наносит ущерб производителям США.