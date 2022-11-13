Ноябрь, 13 в 10:21

В российские школы с сентября 2023 года вернутся уроки военной подготовки. Об этом заявили в Минобразования РФ.

В советское время школьники и студенты проходили обязательную военную подготовку. Но в 1993 году программу свернули.

Эта подготовка касалась навыков в чрезвычайных ситуациях на случай химической или ядерной атаки, оказания первой помощи, а также умения обращаться с автоматами Калашникова и стрельбы из них.

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В 2014 году после аннексии Крыма в РФ попытались возродить уроки подготовки. Была надежда, что эта инициатива улучшит качество будущих призывников.

Как отмечают в разведке Минобороны Великобритании, спустя восемь лет в качестве российской армии мало что изменилось — подготовка призывников остается на низком уровне, с низким моральным духом.

Минобороны России поддерживает обучение школьников, заявляя, что таким урокам должны выделить 140 часов учебного года.

В британской разведке считают, что уроки военной подготовки, вероятно, должны формировать у населения России идеологию патриотизма и доверия к государственным институтам.

Источник: UK Ministry of Defence