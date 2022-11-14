Не доверяет ни ФСБ, ни армии: Путин ищет “защиту” в силовиках Кадырова и Пригожина — эксперт Яковина

Ноябрь, 13 в 22:13

Президент РФ Владимир Путин не доверяет ни спецслужбам, ни армии – роль его личной преторианской гвардии исполняют структуры Евгения Пригожина и Рамзана Кадырова.

Об этом в прямом эфире телеканала FREEДОМ заявил журналист-международник Иван Яковина.

— Путин не доверяет институализированным структурам, таким как армия ФСБ, вооруженные силы. Ищет себе замену в виде таких странных суррогатов, которые не следуют никаким законам и подчиняются лично ему. Создается аналог большой организованной преступной группы, а Путин является лидером этой преступной группы, — говорит эксперт.

Также он отмечает, что новая силовая группировка Пригожина – Кадырова кроме Путина никому не подчиняется, и ему это на руку.