Не доверяет ни ФСБ, ни армии: Путин ищет “защиту” в силовиках Кадырова и Пригожина — эксперт Яковина
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Президент РФ Владимир Путин не доверяет ни спецслужбам, ни армии – роль его личной преторианской гвардии исполняют структуры Евгения Пригожина и Рамзана Кадырова.
Об этом в прямом эфире телеканала FREEДОМ заявил журналист-международник Иван Яковина.
— Путин не доверяет институализированным структурам, таким как армия ФСБ, вооруженные силы. Ищет себе замену в виде таких странных суррогатов, которые не следуют никаким законам и подчиняются лично ему. Создается аналог большой организованной преступной группы, а Путин является лидером этой преступной группы, — говорит эксперт.
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Также он отмечает, что новая силовая группировка Пригожина – Кадырова кроме Путина никому не подчиняется, и ему это на руку.
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