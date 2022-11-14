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Факты / Світ / Росія

Бывшие спецназовцы составляют скелет российских ЧВК – разведка

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
пвк вагнер найманці
Фото: Getty Images

Скелет командования российских частных военных компаний – это бывшие бойцы российских частей специального назначения.

Об этом представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк рассказал РБК-Украина.

– Они профессиональны в смысле планирования операций. Но те мобилизованные зеки, которые находятся под их командованием, учитывая отсутствие надлежащей подготовки и мотивации, не могут эффективно совершать ни наступательные, ни оборонительные действия, – пояснил представитель военной разведки Украины.

Еще один собеседник издания в спецслужбах пояснил, что во время боев завербованных “зеков-вагнеровцев” бросают в первую линию, потому что их не жалко, в то время как профессиональными членами ЧВК очень дорожат.

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За ними стоит второй эшелон – заградительные отряды, под угрозой расстрела не позволяющие наемникам из тюрем отойти назад.

В разведке Минобороны Британии заметили, что за последние два месяца Евгений Пригожин перестал скрывать свою связь с ЧВК Вагнер. В оборонном ведомстве отметили, что он стал более откровенным в своих публичных заявлениях.

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Источник: РБК-Украина
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