Ноябрь, 17 в 14:06

Вадим Скибицкий, заместитель главы военной разведки Украины, заявил, что Россия постепенно достигает своего военного предела.

Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию t-online.

По словам Скибицкого, своего предела РФ достигла в производстве новых систем вооружения, так как российская промышленность сильно ограничена.

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Что касается боеприпасов, то если Россия их хранит 40 лет, то половину уже можно просто выбросить.

— Многого из разрекламированного российского чудо-оружия нет на поле боя. Так что я бы крайне осторожно относился к российской информации о том, что у них есть. Например, где танки Армата, которые мы знаем по российским военным парадам на Красной площади и которые должны выиграть войну для Путина? — заявил Скибицкий.

Он подчеркнул, что именно успех международных санкций сильно замедлил российское военное производство. Чем дольше продлятся эти меры, тем сложнее РФ будет производить запчасти и новое вооружение.

Что касается отношения россиян к войне, то замглавы ГУР Минобороны Украины заявляет, что в РФ уже начинают понимать, что происходить на самом деле.

— Внезапно возможно падение путинского режима. После вторжения Советского Союза в Афганистан десятилетие, прежде чем СССР рухнул. У Путина меньше ресурсов, меньше власти, меньше друзей. Смена власти может произойти раньше, — считает Вадим Скибицкий.

Ранее Вадим Скибицкий сообщил, что Россия просила Иран, Китай, Северную Корею и, возможно, Кыргызстан предоставить ей вооружение.