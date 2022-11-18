Кого российские СМИ выдают за экспертов в своих эфирах и как распознать манипуляции

Ноябрь, 18 в 8:46

Фейковые эксперты и ноунеймы в качестве лидеров мнений стали неотъемлемой составляющей гибридной войны со стороны россии. Главный редактор программы Антизомби Алексей Коссе рассказал, как не попасть на информационный крючок и распознать манипуляции еще на этапе появления в СМИ якобы эксперта.

Оружие информационное, как и обычное, ежегодно видоизменяется и приобретает, казалось бы, нетипичные для себя формы. Найти объяснение таким изменениям несложно. Сами российские пропагандисты хорошо понимают – доверие к контролируемым государством СМИ достаточно ограничено.

Так, и условная Скабеева, и Соловьев имеют лояльных зрителей, количество которых может измеряться в миллионах. Но, чтобы побеждать в информационных войнах, мало, так сказать, работать на своих, потому что что-то изменить можно, влияя на ум аудитории врага.

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Именно на этом этапе у пропагандистов и возникает необходимость в якобы независимых зарубежных экспертах. Задача последних, проще говоря, стать чем-то типа сметаны, с помощью которой потребитель гораздо легче сможет проглотить “информационный пельмень”, от которого отказывался раньше.

Именно поэтому объекты исследований во время фактчекинга существенно расширились. И начинать работу нужно уже не с анализа определенного факта или события, а с того, кто тот же факт озвучил или написал.

То есть крайне важно разобраться, компетентен ли вообще тот или иной человек, чтобы давать экспертные оценки? Имеет ли он полномочия говорить от имени определенной организации или всего народа?

Чтобы все понимали, о чем идет речь, приведем примеры типичных манипуляций российской пропаганды.

Это, например, титр из сюжета канала НТВ, где якобы английский политолог рассказывает зрителям о страшных последствиях для Европы после разрыва отношений с россией.

Подобные комментарии, казалось бы, независимых экспертов выполняют двойную функцию. Во-первых, они придают уверенность лояльным зрителям, мол, то, что в россии говорили с самого начала, теперь подтверждают и на Западе.

Во-вторых, мнения западного политолога могут заставить засомневаться тех, кто еще вчера не воспринимал информацию от российских пропагандистов.

Но тут самое время разобраться, кто такой Роберт Лефевер, которого канал НТВ назвал политологом?

Всего несколько минут проверки, и манипуляция российских пропагандистов рассыпается, как карточный дом в ветреную погоду. На самом деле на родине никто и никогда не слышал о политологе Лефевере.

Потому что человек, которому канал НТВ доверил комментировать геополитические вопросы, всю жизнь работал врачом, специализация которого — борьба с наркоманией и наркозависимостью.

Более того, во время более углубленного поиска можно найти эфиры Роберта Лефевера на местном телевидении. Там есть четкий титр доктор, потому что он и является врачом, но никак не политологом.

И даже не особенно интересно, что заставило врача из Англии играть в ролевые игры с россиянами – деньги или, возможно, личные убеждения.

Важно, что фокусы с превращением борца с алкоголизмом в политолога говорят исключительно о том, что пропагандисты банально не смогли найти реального специалиста. Потому что, очевидно, действительно экспертное мнение россиянам было бы слышать не так приятно.

В то же время следует понимать, что история с Робертом Лефевером – это далеко не самая примитивная манипуляция российских СМИ в войне титров.

Потому что во многих случаях они даже не ищут актеров за границей, а просто привлекают к съемкам собственных же сотрудников или сотрудников дружественных СМИ.

Например, вот в этом сюжете канала Юнион якобы обычная журналистка из Болгарии оказывается в оккупированном Донецке. Зовут девушку Ася Зуан, и как видно из титра, акцент делается именно на том, что гостя представляет Болгарию.

Делается это с простой целью – пропагандистам нужно создать у зрителей иллюзию, что даже европейцы в шоке от “украинского фашизма”.

И Ася Зуан отлично выполняет эту роль. Ее слезы должны убедить публику, что Европа начинает прозревать.

Но опять-таки, потратив на фактчекинг хотя бы немного времени, вы скоро убедитесь – к европейским СМИ Ася Зуан не имеет никакого отношения. Хотя бы потому, что длительное время работает на российскую пропагандистскую сеть News Front. И это легко доказать.

Кого российские СМИ выдают за экспертов в своих эфирах и как распознать манипуляции / 2 фотографии

То есть Ася Зуан – это никак не случайный журналист из Европы, поэтому все, что она говорит, следует воспринимать исключительно сквозь призму интересов ее нынешних работодателей.

Вот почему так важно проверять не только собственно содержимое информации, но и то, кто ее сообщает.

Особенно в тех случаях, когда пропагандисты пытаются вызвать эмоции или сделать на основе того или иного комментария определенные обобщения.

Опять-таки приведем пример. Посмотрите на название одного из сюжетов пропагандистского канала из ОРДЛО.

Немецкие депутаты! Всем понятно? Максимально серьезное заявление, если не выяснять детали. Именно на это и рассчитаны манипуляции пропагандистов. Ведь, если пересмотреть сам сюжет и разобраться со статусом его героев, то отношение к заголовку изменится сразу же.

На самом деле ни один, еще раз, ни один депутат Бундестага никаких расследований о якобы преступлениях ВСУ не проводит.

А от имени всех депутатов Германии высказался представитель пророссийской партии Альтернатива для Германии в одном из земельных советов.

Более того, тот же Гуннар Линдерман никогда и не скрывал, что работает на Москву. Например, он был наблюдателем во время псевдореферендума в Крыму и посещал местные выборы уже после оккупации полуострова.

Изменилось ли бы мнение зрителя после того, как он узнал бы, что под громким заголовком “немецкие депутаты” реально скрывается только пророссийский ноунейм?

Уверены, что да. Потому что никакого влияния на родине Линдерман не имеет. Он даже не публичный человек. Поэтому, конечно, не может говорить от имени страны.

А вывод здесь простой. Во время информационных войн на титры не просто желательно, а необходимо обращать внимание ради борьбы с фейками и манипуляциями.

Ведь личность эксперта или спикера так же важна для фактчекинга, как и то, что он или она говорит.