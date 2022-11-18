Ноябрь, 18 в 7:55

В Белгородской области РФ начали активно вербовать работников промышленных предприятий в частную военную компанию Вагнера.

Генеральному штабу Вооруженных сил Украины известно о договоренности с руководством Оскольского электрометаллургического комбината о привлечении работников призывного возраста к военным сборам на базе ЧВК Вагнера.

Все работники комбината призывного возраста должны быть разделены на четыре группы для перебрасывания на учения на базе ЧВК Вагнера.

Сейчас смотрят

Продолжатся сборы для каждой из “партий” работников 30 дней.

В это время за ними будут сохранять заработную плату.

После завершения военной подготовки работникам комбината будут предлагать подписать контракт с частной военной кампанией.

Кстати, на временно захваченных территориях Луганской области решить проблему со значительными потерями личного состава и недостаточным количеством медицинского персонала в подразделениях взялось так называемое министерство здравоохранения.

Согласно “приказу” этого “ведомства” работников медицинских учреждений региона обязали встать на военный учет.

Таким образом оккупанты стремятся доукомплектовать вакантные должности.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 268-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.