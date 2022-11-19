Ноябрь, 19 в 9:58

Страна-агрессор Россия увеличила свои военные расходы на 2023 год как минимум на 40%.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

В сообщении отмечается, что 16 ноября этого года РФ провела крупнейшую в своей истории эмиссию долговых обязательств за один день. Агрессору удалось собрать $13,6 млрд.

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Тем самым Россия пытается поддержать увеличение военных расходов, которые существенно возросли после полномасштабного вторжения в Украину.

– Это важно для России, поскольку выпуск долговых обязательств является ключевым механизмом для поддержки расходов на оборону, значительно увеличившихся после вторжения в Украину, – отмечается в сообщении.

По информации разведки, в 2023 году РФ запланировала потратить на “национальную оборону” около 5 трлн рублей ($84 млрд). Это более чем на 40% больше предыдущих показателей бюджета на следующий год, озвученных в 2021 году.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 19 November 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/QETLoujAbb ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/Q0kqdha4pT — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) November 19, 2022

В разведке уточнили, что выпуск долговых обязательств обходится дорого в периоды неопределенности. Таким образом размер проведенного РФ аукциона может свидетельствовать о том, что российское министерство финансов считает нынешние условия относительно благоприятными, однако “ожидает все более неопределенную финансовую среду в течение следующего года”.

Согласно оценке британской разведки, с наступлением зимы изменится ход боевых действий как для российских оккупантов, так и для Вооруженных сил Украины. Причиной станет сокращение светового дня и значительное снижение температуры.

Результатом этого может стать меньшее количество наступлений и более статическая линия обороны.