Страна-агрессор Россия увеличила свои военные расходы на 2023 год как минимум на 40%.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

В сообщении отмечается, что 16 ноября этого года РФ провела крупнейшую в своей истории эмиссию долговых обязательств за один день. Агрессору удалось собрать $13,6 млрд.

Тем самым Россия пытается поддержать увеличение военных расходов, которые существенно возросли после полномасштабного вторжения в Украину.

По информации разведки, в 2023 году РФ запланировала потратить на “национальную оборону” около 5 трлн рублей ($84 млрд). Это более чем на 40% больше предыдущих показателей бюджета на следующий год, озвученных в 2021 году.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 19 November 2022

