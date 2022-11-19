РФ увеличила свои военные расходы на 2023 год на 40% – разведка Британии
Страна-агрессор Россия увеличила свои военные расходы на 2023 год как минимум на 40%.
Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.
В сообщении отмечается, что 16 ноября этого года РФ провела крупнейшую в своей истории эмиссию долговых обязательств за один день. Агрессору удалось собрать $13,6 млрд.
Тем самым Россия пытается поддержать увеличение военных расходов, которые существенно возросли после полномасштабного вторжения в Украину.
– Это важно для России, поскольку выпуск долговых обязательств является ключевым механизмом для поддержки расходов на оборону, значительно увеличившихся после вторжения в Украину, – отмечается в сообщении.
По информации разведки, в 2023 году РФ запланировала потратить на “национальную оборону” около 5 трлн рублей ($84 млрд). Это более чем на 40% больше предыдущих показателей бюджета на следующий год, озвученных в 2021 году.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 19 November 2022
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— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) November 19, 2022
В разведке уточнили, что выпуск долговых обязательств обходится дорого в периоды неопределенности. Таким образом размер проведенного РФ аукциона может свидетельствовать о том, что российское министерство финансов считает нынешние условия относительно благоприятными, однако “ожидает все более неопределенную финансовую среду в течение следующего года”.
Согласно оценке британской разведки, с наступлением зимы изменится ход боевых действий как для российских оккупантов, так и для Вооруженных сил Украины. Причиной станет сокращение светового дня и значительное снижение температуры.
Результатом этого может стать меньшее количество наступлений и более статическая линия обороны.