Бывший кремлевский советник назвал того, кто может угрожать режиму Путина

Ноябрь, 20 в 15:25

Бывший советник Кремля Сергей Марков назвал Евгения Пригожина голосом народа, потому что он говорит правду. А еще множатся слухи о том, что бизнесмен может представлять угрозу для правления Владимира Путина.

Об этом пишет американский журнал Newsweek.

Война в Украине идет уже почти девять месяцев. Российская армия изо всех сил пытается достичь каких-либо серьезных целей.

Сейчас смотрят

Успешное контрнаступление Украины также усилило политическое давление на Путина с целью переломить ход войны. Союзники российского президента все чаще критикуют то, как велась война.

В последнее время некоторые аналитики предположили, что Пригожин — основатель частной военной компании Лига (более известной как Вагнер) — может представлять угрозу для правления Путина.

Пригожин по прозвищу “повар Путина” недавно попал в заголовки газет за острую критику в адрес военачальников и российских олигархов, что вызвало слухи о том, что он, возможно, стремится консолидировать власть в России.

Ранее Марков — бывший советник Путина — похвалил Пригожина за призыв российских олигархов внести больший вклад в продвижение путинских вооруженных сил к победе над Украиной.

— Евгений Пригожин сказал, что российские олигархи должны больше помогать стране, помогать [спецоперации]. Российские олигархи, по сути, не заработали свои миллиарды, а ловко утащили их при дележке общего советского имущества. А теперь они пытаются сменить гражданство на израильское или армянское или узбекское и украсть там эти миллиарды, — написал Марков.

По словам Маркова, Пригожин становится голосом народа, потому что говорит правду.

Напомним, что в сентябре в сети появилось видео, на котором Евгений Пригожин лично вербует российских осужденных для участия в войне против Украины.