Охрана готовится защищать Путина от переворота, привлекают магов и гипнотизеров – The Insider

Ноябрь, 20 в 12:08

В центре Москвы еще 26 октября появилась боевая техника и вооруженные люди, что в Федеральной службе охраны (ФСО) объяснили проведением так называемых планово-тактических учений по нейтрализации угроз терроризма и защиты объектов высших органов власти.

На самом деле, как пишет The Insider, охрана Путина просто готовится защищать диктатора от перевора, и эти тактические учения – небольшая часть спецмероприятий на случай перевода ФСО в режим военного времени.

В распоряжении издания оказался проект секретного Плана морально-психологического обеспечения перевода Оперативного управления ФСО с мирного на военное время, за реализацию которого отвечает непосредственно заместитель директора Александр Комов, входящий в число особо засекреченных сотрудников.

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По данным источника в охране Кремля, генерал Комов, которого за глаза называют “Звездочетом”, руководит группой внештатных советников, в которую входят астрологи, черные маги и экстрасенсы.

– Некоторые из них были консультантами у начальника личной охраны Ельцина Александра Коржакова, затем у следующего – Евгения Мурова, а теперь дают прогнозы и советы нынешнему руководству ФСО, – пишет издание.

Поэтому в плане предусмотрены контрвнушение, проведение политзанятий, коллективные походы в храм, выявление офицеров ФСО с неустойчивой психикой и неадекватной реакцией, а также отправка их на лечение в госпиталь.

Источник: The Insider