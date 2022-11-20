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Россия тайно перевезла из Беларуси 100 ракет — СМИ

Валентина Чорна, редактор ленты
Требует проверки
С300
Фото: Getty Images

РФ тайно перевезла из Беларуси в Россию около 100 ракет С-300 и С-400, что может свидетельствовать о подготовке к новой масштабной атаке против Украины.

Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на собственные источники.

Оружие размещается на аэродромах в Миллерово и Ростове-на-Дону.

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– Существуют две причины перемещения таких ракет. Или Россия предпринимает меры предосторожности против потенциального украинского удара в ответ на недавние удары Москвы, или РФ готовит большое злодеяние — применение грязной бомбы, — говорится в статье.

Также, по мнению аналитиков, Россия может готовиться к мести за украинские успехи, поэтому перемещает ракетные системы обороны, чтобы защитить свои границы от возможных ударов.

Ранее стало известно, что Россия использует для ударов по Украине ракеты с имитатором ядерной боеголовки.

По словам экспертов, это может свидетельствовать об истощении запасов крылатых ракет у страны-агрессора до критического показателя.

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