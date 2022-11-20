Ноябрь, 20 в 14:55

Растет число сообщений о том, что президент России Владимир Путин готовит очередную волну мобилизации резервистов из-за огромных потерь первой волны.

Об этом в своем блоге пишет австрийский военный аналитик Том Купер.

По его словам, в российской армии по-прежнему остается одна и та же проблема: ВС РФ просто не в состоянии одновременно мобилизовать, вооружить, обучить более чем 75 тыс. новых военнослужащих.

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А если добавить сюда еще 23 тыс. завербованных вагнеровцев, то всего выходит около 100 тыс. Это максимум, что в ВС РФ могут собрать за один раз (а на это уходит около 2–3 месяцев).

— Но поскольку примерно половина резервистов, мобилизованных в октябре к настоящему времени “израсходована”, Путину необходима еще одна волна, просто чтобы поддерживать боевые действия, — считает Том Купер.

Следует ожидать, что еще около 100 тыс. свежих российских военных выйдут на поле боя в середине декабря. Если только ЧВК Вагнера не удастся найти еще 23 тыс. заключенных, готовых быть “пушечным мясом”.

Но Том Купер отмечает одну важную вещь: всякий раз, когда ВС РФ имеет более 150 тыс. комбатантов на фронтах в Украине, начинает сильно страдать логистика. Россия попросту не может обеспечивать их снабжение.

Тогда российские подразделения просто вынуждены отступать. Как это происходило уже трижды (вывод войск из Киева и Чернигова, затем отступление из Харьковской области, а потом вывод войск из Херсона).

— Это произошло уже трижды и, безусловно, произойдет снова, — считает военный эксперт Том Купер.

Напомним, что после объявления в РФ так называемой частичной мобилизации в Грузию сбежали около 700 тыс. российских мужчин.