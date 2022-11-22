Ноябрь, 21 в 23:59

Решение Парламентской ассамблеи НАТО о признании России государством-террористом отражает позицию парламентских кругов Запада.

Оно окажет значительное влияние на правительства стран-членов Североатлантического союза и на их решения.

Об этом в комментарии Фактам ICTV сообщил глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев.

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– Резолюция ПА НАТО является юридической основой, на базе которой национальные парламенты западных стран могут принять аналогичные решения. В конечном счете, это должно привести к значительному усилению санкций против России и ее полной изоляции, — пояснил он.

Чернев подчеркнул, что в случае признания всеми странами Запада России как государства-террориста, любые отношения с ней станут невозможными, а руководство РФ потеряет свой дипломатический иммунитет.

Кроме этого, от сотрудничества с РФ откажется и большинство нейтральных государств, которые не захотят попадать во вторичные санкции.

По словам Чернева, следующим шагом, который приблизит создание международного трибунала над РФ, должно стать голосование на Генеральной ассамблее ООН.

— Для принятия такого решения нам нужно крепкое большинство, поэтому наши дипломаты, а вместе с ними и депутаты, активно над этим работают. Резолюция, принятая на ПА НАТО, как раз и должна создать благоприятные условия для положительного голосования на Генассамблее, — добавил он.

Напомним, что в понедельник, 21 ноября, ПА НАТО признала Россию государством-террористом, а также призвала создать специальный международный трибунал.

Все 30 стран НАТО поддержали предложения украинской делегации. Соответствующая резолюция будет направлена ​​правительствам и парламентам всех стран-членов НАТО.

Фото: Егор Чернев