Ноябрь, 22 в 7:14

Кремль продолжает усиливать контроль над информационным пространством, которое все больше заполняется критикой в адрес российской армии и командования как России, так и за ее пределами.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Один из российских военных блогеров заявил, что противостояние РФ с Западом в информационном пространстве выглядит как борьба котенка против носорога.

Сейчас смотрят

Так, российские СМИ сообщают, что Госдума может рассмотреть до конца 2022 года законопроект о регулировании алгоритмов онлайн-рекомендателей, что позволит правительству отключать определенные алгоритмы.

Новый закон будет регулировать социальные сети, онлайн-кинотеатры, поисковые системы и интернет-магазины.

Государственный надзор обсуждался еще до войны в Украине и был нацелен в первую очередь на западные соцсети — Facebook, Instagram и YouTube. Новый документ потребует от владельцев всех сайтов и платформ обеспечить способность правительства полностью или частично заблокировать участие конкретных пользователей.

А вот некоторым российским блогерам такая инициатива не понравилась. По их мнению, это затруднит распространение пропаганды странами.

ФСБ России утвердило постановление, согласно которому будет блокироваться информация из иностранных источников, что “может нести угрозу безопасности Российской Федерации”. По сути, указ кодифицирует виды информации, касающейся российских военных операций, которые ФСБ рассматривает как угрозу безопасности России.

Этот указ приведет к более широкому запрету информации о российских вооруженных силах и позволит более жестко контролировать российских блогеров, которые часто критикуют тактические, оперативные и стратегические аспекты войны в Украине.