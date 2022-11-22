В России полковник генштаба требовал у военкома взятку стиральной машиной

Ноябрь, 22 в 17:58

В Москве задержали полковника армии ВС РФ, требовавшего взятки, а именно стиральную машину, у военкома.

Пропагандистское издание Коммерсант пишет, что речь о полковнике Иване Мертвищеве, работающем в главном организационно-мобилизационном управлении генштаба ВС РФ.

Сообщается, что Мертвищев решил проверить объединенный военкомат Раменского района Москвы. Он позвонил туда военному комиссару и сказал, что набор призывников идет плохо.

Сейчас смотрят

Полковник сказал, что обязательно найдет, к чему придраться, даже если с соответствующей документацией будет все в порядке. После чего стал угрожать, что это повлияет на дальнейшую карьеру военкома.

Чтобы избежать проблем Мертвищев предложил офицеру купить ему стиральную машину стоимостью не менее 70 тыс. рублей. (21 тыс. грн).

Российские силовики задержали полковника во время получения взятки.

На данный момент он находится под домашним арестом. Согласно ч. 5 ст. 290 (получение взятки, связанное с вымогательством) УК РФ, ему может грозить штраф или лишение свободы сроком до 12 лет.