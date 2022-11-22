Есть ракеты, которых чертовски много в России: Данилов рассказал, сколько массированных атак может осуществить РФ

Ноябрь, 22 в 19:50

Россия имеет еще “слишком много” ракет С300, но есть и типы ракет, которых меньше 10%.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины в эфире Радио Свобода.

— У нас есть подлинная информация о наличии на территории РФ тех или иных видов вооружения. Есть понимание, сколько осталось – определенных ракет осталось меньше 10%, есть ракеты, которых осталось 18%, есть ракеты, которых, к сожалению, чертовски много на территории РФ – это ракеты С300. Их слишком много, – рассказал Данилов.

По его словам, именно ракетами С300 российские захватчики и обстреливают сейчас Запорожье, Херсон и Харьковщину.

Сейчас смотрят

— Относительно высокоточных ракет – мы четко осознаем, сколько они на сегодняшний день их имеют. Если бы все было хорошо, они бы точно не обращались в другую страну для того, чтобы им помогали ракетами, – рассказал он.

По его словам, у России есть ресурс для трех-четырех массированных ударов, равноценных атаке, которую они предприняли 15 ноября.

15 ноября Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Это был самый массированный ракетный обстрел россиянами с начала полномасштабного вторжения.