Ноябрь, 22 в 9:34

18 ноября стало известно о взрыве на нефтяном терминале в порту Новороссийска Краснодарского края РФ. Рядом с нефтяным терминалом находится крупная база Черноморского флота России.

В разведке Минобороны Великобритании отмечают, что ЧФ РФ передислоцировал в Новороссийск многие из своих подводных кораблей. К такому маневру Россия прибегла после того, как летом Украина нанесла удар по базе в оккупированном Севастополе.

Теперь, после взрыва в порту, российское командование наверняка будет обеспокоено угрозами базирующейся в Новороссийске флотилии десантных кораблей.

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Эти суда относительно уязвимы без сопровождения и стали играть более важную роль в снабжении российских войск в Украине после повреждения Керченского моста.

В Минобороны Британии подчеркивают, что всех деталей инцидента в Новороссийске еще нет, однако любая демонстрация способности Украины угрожать российским базам и инфраструктуре там скорее станет еще одним стратегическим вызовом для Черноморского флота.

Это также еще больше подорвало и без того малое морское влияние России на Черном море, отметили в британской разведке.

Источник: UK Ministry of Defence