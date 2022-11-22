Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Росія

Способность Украины угрожать Новороссийску подорвет влияние РФ в Черном море – разведка Британии

Марта Бондаренко, редактор ленты
Требует проверки
Способность Украины угрожать Новороссийску подорвет влияние РФ в Черном море – разведка Британии
Фото: Depositphotos

18 ноября стало известно о взрыве на нефтяном терминале в порту Новороссийска Краснодарского края РФ. Рядом с нефтяным терминалом находится крупная база Черноморского флота России.

В разведке Минобороны Великобритании отмечают, что ЧФ РФ передислоцировал в Новороссийск многие из своих подводных кораблей. К такому маневру Россия прибегла после того, как летом Украина нанесла удар по базе в оккупированном Севастополе.

Теперь, после взрыва в порту, российское командование наверняка будет обеспокоено угрозами базирующейся в Новороссийске флотилии десантных кораблей.

Сейчас смотрят

Эти суда относительно уязвимы без сопровождения и стали играть более важную роль в снабжении российских войск в Украине после повреждения Керченского моста.

В Минобороны Британии подчеркивают, что всех деталей инцидента в Новороссийске еще нет, однако любая демонстрация способности Украины угрожать российским базам и инфраструктуре там скорее станет еще одним стратегическим вызовом для Черноморского флота.

Это также еще больше подорвало и без того малое морское влияние России на Черном море, отметили в британской разведке.

Читайте
После серии взрывов оккупанты перебросили авиацию из Крыма в РФ — ГУР

Источник: UK Ministry of Defence

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка