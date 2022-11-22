Способность Украины угрожать Новороссийску подорвет влияние РФ в Черном море – разведка Британии
18 ноября стало известно о взрыве на нефтяном терминале в порту Новороссийска Краснодарского края РФ. Рядом с нефтяным терминалом находится крупная база Черноморского флота России.
В разведке Минобороны Великобритании отмечают, что ЧФ РФ передислоцировал в Новороссийск многие из своих подводных кораблей. К такому маневру Россия прибегла после того, как летом Украина нанесла удар по базе в оккупированном Севастополе.
Теперь, после взрыва в порту, российское командование наверняка будет обеспокоено угрозами базирующейся в Новороссийске флотилии десантных кораблей.
Эти суда относительно уязвимы без сопровождения и стали играть более важную роль в снабжении российских войск в Украине после повреждения Керченского моста.
В Минобороны Британии подчеркивают, что всех деталей инцидента в Новороссийске еще нет, однако любая демонстрация способности Украины угрожать российским базам и инфраструктуре там скорее станет еще одним стратегическим вызовом для Черноморского флота.
Это также еще больше подорвало и без того малое морское влияние России на Черном море, отметили в британской разведке.
Источник: UK Ministry of Defence