Ноябрь, 26 в 9:04

В России остается нерешенным вопрос материально-технического обеспечения мобилизованных российских военнослужащих.

По информации, имеющейся в распоряжении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в Костромской области РФ через соцсети просят россиян изготавливать маскировочные сетки для военных.

Пользователей призывают сносить теплую одежду, карематы, спальные мешки и другие вещи, которые пригодятся военнослужащим в полевых условиях.

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– В то же время, несмотря на пропаганду, заметен определенный спад материальной поддержки российских захватчиков со стороны гражданских, – отмечают в Генштабе ВСУ.

Между тем, российское военно-политическое руководство начало получать доклады о реальном положении дел относительно проведенной мобилизации и выполнении плана осеннего призыва на военную службу.

Известно, что военкоматы Калининградской области уже не выполняют планы осеннего призыва на срочную службу из-за уклонения призывников.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 276-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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