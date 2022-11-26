В России теплую одежду для оккупантов ищут через соцсети – Генштаб ВСУ
В России остается нерешенным вопрос материально-технического обеспечения мобилизованных российских военнослужащих.
По информации, имеющейся в распоряжении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в Костромской области РФ через соцсети просят россиян изготавливать маскировочные сетки для военных.
Пользователей призывают сносить теплую одежду, карематы, спальные мешки и другие вещи, которые пригодятся военнослужащим в полевых условиях.
– В то же время, несмотря на пропаганду, заметен определенный спад материальной поддержки российских захватчиков со стороны гражданских, – отмечают в Генштабе ВСУ.
Между тем, российское военно-политическое руководство начало получать доклады о реальном положении дел относительно проведенной мобилизации и выполнении плана осеннего призыва на военную службу.
Известно, что военкоматы Калининградской области уже не выполняют планы осеннего призыва на срочную службу из-за уклонения призывников.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 276-е сутки.
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