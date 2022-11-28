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Факты / Світ / Росія

Российский Газпром передумал ограничивать поставки газа в Молдову

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Газпром
Фото: Depositphotos

Российский Газпром отказался от планов прекращения поставки газа в Молдову через Украину.

В российской компании отметили, что Молдовагаз устранил нарушения по оплате Газпрому текущих поставок российского газа в ноябре.

— Принято решение не снижать подачу газа на ГИС Суджа для транзита в Молдову. Средства за осевший на территории Украины газ, предназначенный для потребителей Молдовы, в Газпроме получены, — говорится в заявлении компании из РФ.

Ранее Газпром заявил, что в Украине якобы “оседает” часть предназначенного для Молдовы газа, и эту часть Молдова не оплатила. После этого РФ угрожала Молдове ограничить подачу газа через ГИС Суджа с понедельника, 28 ноября.

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И хотя Газпром заявил, что получил средства за якобы “осевший” газ, компания намекнула, что может в дальнейшем ограничить поставки газа в страну.

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В заявлении говорилось, что Газпром “оставляет за собой право на сокращение или полное прекращение поставок газа в случае нарушения их оплаты”. При этом компания обвинила Молдову в “регулярном нарушении” страной обязательств по оплате поставок газа.

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