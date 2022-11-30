Батальонно-тактические группы РФ деградировали в войне против Украины – ISW

Ноябрь, 30 в 10:18

Начиная с апреля российские БТГ деградировали после неудачных наступательных операций, включая атаки на Киев, Мариуполь, Северодонецк и Лисичанск, а попытки восстановить эти батальонно-тактические группы потерпели неудачу.

Об этом заявляют аналитики Института изучения войны (ISW) в сводке за 29 ноября.

– Вероятно, с тех пор российские войска бросили остатки боевых сил, пополнение, включая мобилизованных, в плохо обученные, оснащенные и организованные специальные структуры с низким моральным духом и дисциплиной. Поэтому теперь россияне вынуждены полагаться на одноразовые структуры с мобилизованным персоналом, – отмечают эксперты.

В Минобороны Великобритании также подтверждают, что российские войска, вероятно, прекратили развертывание батальонно-тактических групп за последние три месяца, поскольку они показали свою неэффективность.

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По оценкам аналитиков ISW, 29 ноября войска РФ добились незначительных успехов в районе Бахмута, однако вряд ли они продвинулись теми темпами, о которых заявляют российские источники. В то же время ВСУ продолжали контрнаступательные операции вокруг Сватового и Кременной.

К тому же россияне вынуждены воевать на устаревшей технике и ощущают нехватку профессиональных кадров, поэтому, возможно, готовится вторая волна мобилизации.

Полномасштабная война в Украине длится уже 280-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.