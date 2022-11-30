Ноябрь, 30 в 20:34

Российский беспилотник Добрыня, который кремлевские СМИ называли разработкой военного концерна РФ Алмаз-Антей, оказался товаром из китайского интернет-магазина.

Телеканал НТВ рассказывал, что концерн запустил массовое производство БПЛА за четыре месяца.

Устройство, которое пропагандисты РФ называют “почти полностью” сделанным из российских компонентов, управляется китайским пультом RadioMaster TX12.

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Сам дрон напоминает китайский квадрокоптер iFlight Nazgul5 Evoque, отличающийся от него лишь приделанным сверху обтекаемым колпаком с надписью Добрыня.

Также на опубликованной россиянами фотографии Добрыни виден китайский штрих-код.

Конструктор из Алмаз-Антея в сюжете российского канала 5 заявляет, что скорость аппарата, в зависимости от нагрузки, может достигать 150-180 км/ч. Это полностью отвечает характеристикам китайского беспилотника. В интернете есть видео, где этот дрон разгоняется до 174 км/ч.

Издание отмечает, что БПЛА, несмотря на заявления российских пропагандистов, для выполнения боевых задач не подходит: у него камера с не очень высоким разрешением (720p — меньше, чем в большинстве современных телевизоров), а также он не может нести грузы. Кроме этого, у него нет функции возврата при потере сигнала. Это – спортивный дрон для гонки.

Другая анонсированная россиянами провальная “разработка” — гексакоптер Горыныч грузоподъемностью до 10 кг. На лопастях его пропеллеров можно увидеть логотип китайского бренда Havoc, который рабочие Алмаз-Антея даже не затерли.

Фото: Алмаз-Антей

Источник: The Insider