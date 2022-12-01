Декабрь, 01 в 17:28

Россия может готовить очередной массированный ракетный удар по территории Украины. Страна-агрессор сосредоточила на военном аэродроме Энгельс-2 под Саратовом до двух десятков стратегических бомбардировщиков.

Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на спутниковые снимки компаний Maxar Technologies и Planet Labs от 28 ноября.

– Актуальные спутниковые снимки показывают необычное движение в ключевом российском военном аэропорту. Эксперты видят Энгельс-2 в повышенной боевой готовности и предупреждают о новом мощном воздушном налете на Украину, — пишет издание.

На спутниковых фото можно увидеть почти два десятка российских стратегических бомбардировщиков дальнего действия Ту-95 и Ту-160. Издание предполагает, что они могут готовиться к новой атаке.

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Кроме того, на аэродроме рядом с самолетами находятся топливозаправщики, можно заметить многочисленные большие ящики с боеприпасами, транспортные средства и ремонтные материалы.

– Активность на базе чрезвычайно высока… На взлетной полосе припарковано много больших грузовых самолетов, что указывает на недавнюю большую поставку на базу, возможно, крылатых ракет, — отметил в комментарии изданию военный аналитик Арда Мевлютоглу.

Военный эксперт Rochan Consulting Конрад Музыка также считает, что база РФ находится в повышенной готовности.

– На земле много движений. Самолеты обслуживают и, по-видимому, готовят к новым операциям. Можно также заметить тягачи, которые используются для транспортировки крылатых ракет Х-55 или Х-101, – рассказал он.

РФ неоднократно использовала против Украины именно эти типы ракет. Российские бомбардировщики запускают их с территории страны-агрессора.

По мнению аналитиков, Энгельс-2 является одной из важнейших баз российских ВВС, поскольку там расположены два полка стратегических бомбардировщиков. В феврале Россия разместила на аэродроме дополнительные бомбардировщики, готовясь к полномасштабной войне против Украины. С того времени агрессор использует базу для масштабных авиаударов по Украине.

– Необычно большое количество бомбардировщиков на взлетно-посадочной полосе указывает на усиление боевых действий, если не на неминуемую крупномасштабную атаку, – считает военный аналитик Мевлютоглу.

Издание обращает внимание на спутниковые снимки, сделанные в октябре, в период взрыва на Керченском мосту. Так, 8 и 9 октября авиабаза Энгельс-2 была относительно безлюдной.

А 10 октября там можно было заметить многочисленные дополнительные бомбардировщики дальнего действия. Именно в этот день РФ нанесла по Украине массированный удар.

В последний раз Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине 23 ноября. Целью агрессора стала энергетическая инфраструктура. В ГУР Минобороны Украины прогнозировали, что РФ понадобится не меньше недели для подготовки очередной атаки.

Накануне в Воздушных силах ВСУ подтвердили, что на аэродром Энгельс в Саратовской области переброшены дополнительные бомбардировщики, что может свидетельствовать о подготовке нового удара по Украине и о расширении направлений ударов.