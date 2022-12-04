Декабрь, 04 в 11:07

Недавние опросы общественного мнения в России показывают, что поддержка населением так называемой специальной военной операции в Украине значительно снижается.

Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании.

Так, независимое российское СМИ заявило о доступе к данным, собранным Федеральной службой охраны России для внутреннего использования, где указано, что 55% россиян выступают за мирные переговоры с Украиной и только 25% заявляют, что войну надо продолжать.

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Эти данные схожи с опросом, проведенным в октябре 2022 года. Тогда 57% респондентов заявили, что поддерживают мирные переговоры. А вот в апреле 2022 года около 80% россиян заявили о своей поддержке войны.

В британской разведке отмечают, что несмотря на повсеместный контроль правительства над СМИ, война в Украине становится все более ощутимой для многих россиян после так называемой частичной мобилизации в сентябре.

— Учитывая, что Россия вряд ли добьется серьезных успехов на поле боя в ближайшие несколько месяцев, поддерживать даже молчаливое одобрение войны среди населения, вероятно, будет все труднее для Кремля, — считают в разведке Великобритании.

Ранее директор Национальной разведки США Аврил Хейнс заявила, что в ближайшие несколько месяцев ожидается снижение темпов боев в Украине.