Декабрь, 04 в 13:45

71-летний российский миллиардер Юрий Ковальчук является одним из самых ярых сторонников решения Владимира Путина напасть на Украину. По мнению Ковальчука, война якобы может доказать силу России.

На протяжении десятилетий олигарх, как и Путин, считает, что Россия может стать мощным военным и культурным противовесом США.

Об этом говорится в статье The Wall Street Journal.

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Министерство финансов США назвало Ковальчука личным банкиром Путина, добавив его в санкционный список в 2014 году. Он также является одним из крупнейших медиамагнатов страны с империей телеканалов, газет и социальных сетей.

По мере того как война в Украине идет не по плану российского диктатора, медиахолдинги Ковальчука являются все более ценными в арсенале Кремля, который продолжает накачивать народ пропагандой и подавлять инакомыслие.

Именно новостные телеканалы медиагруппы Юрия Ковальчука представили призыв резервистов на передовую как положительное событие и рассказали о якобы планах Украины взорвать “грязную бомбу”. Официальные лица США предупредили, что эти заявления могут быть использованы Москвой для оправдания применения ядерного оружия.

Ковальчук, который по-прежнему находится под финансовыми санкциями США, ЕС и Великобритании, помогает Путину укрепить контроль над интернетом. А это важно для влияния на молодежь перед президентскими выборами в 2024 году. Олигарх купил контроль над социальной сетью ВКонтакте.

По словам экспертов, в российских социальных сетях аккаунты, связанные с государством, наводняют платформу сообщениями, ругающими НАТО и Запад. А на временно оккупированные территории Украины Россия организовала доставку новых мобильных телефонов с программной платформой и заблокировала доступ местного населения к иностранным сайтам социальных сетей.

Приобретение ВКонтакте имеет целью следить за антикремлевскими пользователями. Спецслужбы РФ используют платформу для выявления и отслеживания нарушителей законов, которые распространяют “дезинформацию” о российских Вооруженных силах.

Среди пойманных был Алексей Семенов, поставщик вторсырья, которому в октябре было предъявлено уголовное обвинение. Во ВКонтакте он опубликовал пост, в котором призвал бойкотировать мобилизацию: Все, что вам нужно сделать, это НЕ явиться по призыву в армию, заплатить штраф в размере 3 тыс. рублей и продолжать жить, не убивая украинских братьев и сестер и сохраняя свою жизнь.

Теперь Семенову грозит до трех лет лишения свободы.

Юрий Ковальчук не занимает официальной должности в российском правительстве, но имеет большое влияние на кремлевскую политику.

Он контролирует находящийся под санкциями США банк Россия, который в свою очередь создал сеть офшорных компаний, приносящих прибыль Путину и его соратникам.

Национальная медиагруппа олигарха владеет крупными пакетами более чем двух десятков российских теле-, кинопроизводственных и рекламных компаний, включая государственный Первый канал. Четыре канала, аффилированные с национальной медиагруппой, входят в десятку самых просматриваемых в стране.

Юрий Ковальчук вместе со своей женой также является крупным акционером страховой компании Согаз, которая осуществляет страхование здоровья и жизни российских Вооруженных сил и Национальной гвардии РФ.

The Wall Street Journal отмечает, что после нападения России на Украину 24 февраля в некоторых зарубежных платформах социальных сетей значительно сократилось количество сообщений российского правительства. В основном это из-за ограничений и блокировок аккаунтов Кремля. А вот среднее ежедневное количество сообщений во ВКонтакте выросло примерно на 17%.

Число избранных комментариев и репостов увеличилось более чем в три раза по сравнению с тем же периодом 2021 года (с апреля по октябрь).

По словам друга семьи Ковальчука и бывшего сотрудника российской разведки, олигарх и Путин иногда проводили по несколько часов вместе, обсуждая нарастающий конфликт с Западом, историю России и их общие интересы.

Юрий Ковальчук заявил Владимиру Путину, что Запад слаб и что для России настало время продемонстрировать свою военную мощь и защитить свой суверенитет путем вмешательства в дела Украины.

В Кремле The Wall Street Journal никак не прокомментировали отношения между Путиным и Ковальчуком.

Путин и Ковальчук родом из Питера. После того как Путин стал президентом в 2000 году, по словам источников, Ковальчук на несколько недель остался на президентской даче.

По словам другого лица, близкого к Кремлю, олигарх сильно повлиял на геополитические взгляды Путина. Первый предупредительный выстрел президента РФ в сторону Запада можно было услышать в речи 2007 года на Мюнхенской конференции по безопасности, где Путин перечислял зло того, что он назвал гегемонией США.

Первый замглавы администрации Путина Алексей Громов каждую неделю проводит совещания с главными редакторами крупнейших российских телеканалов, инструктируя о том, какие месседжи должны выходить в эфир.

По словам нескольких руководителей российских СМИ, любое отклонение приводит к гневному звонку из Кремля.