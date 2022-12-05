Декабрь, 05 в 14:20

Министерство иностранных дел Китая заявило, что продолжит энергетическое сотрудничество с Россией после того, как Большая семерка, ЕС и Австралия ввели ограничения на экспорт российской нефти.

Китай, заявивший, что продолжит сотрудничество на основе уважения и взаимной выгоды, увеличил свои закупки российской нефтяной смеси Urals в этом году.

Это произошло после того, как Великобритания, Япония, Германия, Италия, Франция, Канада, США, страны-члены ЕС и Австралия договорились об установлении верхнего предела цены на нефть для второго по величине мирового экспортера на уровне $60 за баррель.

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В понедельник, 5 декабря, вступило в силу ограничение цены на российскую морскую нефть, поскольку Запад пытается ограничить возможности Москвы финансировать войну в Украине, но Россия заявила, что не пойдет на уступки, даже если придется сократить добычу нефти.

Ограничение цены, которое должны ввести страны Большой семерки, Европейский Союз и Австралия, накладывается на эмбарго ЕС на импорт российской нефти по морскому пути и аналогичные обязательства Соединенных Штатов, Канады, Японии и Великобритании.

Она позволяет отгружать российскую нефть в третьи страны танкерами G7 и ЕС, страховыми компаниями и кредитными учреждениями только при условии, что груз покупается по цене не выше верхней границы.

Поскольку ключевые мировые судоходные и страховые компании базируются в странах G7, ограничение может помешать Москве продавать свою нефть по более высокой цене.

Россия, которая является вторым по величине экспортером нефти в мире, заявила в воскресенье, что не примет ограничения и не будет продавать подпадающую под него нефть, даже если ей придется сократить добычу.

Продажа нефти и газа в Европу была одним из основных источников валютных поступлений России с тех пор, как советские геологи обнаружили нефть и газ в болотах Сибири в десятилетие после Второй мировой войны.

С учетом того, что верхний предел цены установлен на уровне $60 за баррель, что не намного ниже уровня $67, на котором торги закрылись в пятницу URL-E.

ЕС и страны G7 ожидают, что у России все еще будет стимул продолжать продавать нефть по такой цене, получая при этом меньшую прибыль.

Уровень верхнего предела будет пересматриваться ЕС и G7 каждые два месяца, с первым таким пересмотром в середине января.

— Этот пересмотр должен учитывать эффективность мероприятия, его реализацию, международную приверженность и согласованность, потенциальное влияние на членов коалиции и партнеров, а также развитие рынка, — говорится в заявлении Еврокомиссии.

По ограничению на нефть будет аналогичная мера по отношению к российским нефтепродуктам, которая вступит в силу 5 февраля, хотя уровень этого ограничения еще не определен.