Декабрь, 05 в 9:48

Утром 5 декабря стало известно о взрывах на российском аэродроме в Энгельсе Саратовской области. В сеть попали кадры момента взрыва.

Взрывы на аэродроме в Энгельсе около 6:00 слышали жители города, а также Саратова. Это подтверждает дата и время на видео с камер наблюдения. Это тот военный аэродром, откуда взлетают бомбардировщики, атакующие ракетами мирные города Украины.

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Российские власти до сих пор не подтвердили факт взрывов, однако, по данным СМИ, аэродром якобы атаковал неизвестный беспилотник, он упал на взлетно-посадочной полосе

Повреждены два самолета Ту-195, ранены два человека.

Фото: Скрин видео