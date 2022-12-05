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Факты / Світ / Росія

Момент взрыва на аэродроме в Энгельсе зафиксировали камеры наблюдения

Валентина Летяк, редактор ленты
Момент вибуху на аеродромі в Енгельсі

Утром 5 декабря стало известно о взрывах на российском аэродроме в Энгельсе Саратовской области. В сеть попали кадры момента взрыва.

Взрывы на аэродроме в Энгельсе около 6:00 слышали жители города, а также Саратова. Это подтверждает дата и время на видео с камер наблюдения. Это тот военный аэродром, откуда взлетают бомбардировщики, атакующие ракетами мирные города Украины.

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Российские власти до сих пор не подтвердили факт взрывов, однако, по данным СМИ, аэродром якобы атаковал неизвестный беспилотник, он упал на взлетно-посадочной полосе

Повреждены два самолета Ту-195, ранены два человека.

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Фото: Скрин видео

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